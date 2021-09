Covid-19: Task force está a preparar transição para a vacinação contra a gripe

A "task force" criou um núcleo que vai ajudar a assegurar a transição da vacinação contra a Covid-19 para a vacinação contra a gripe, afirmou este sábado o coordenador daquela estrutura, Henrique Gouveia e Melo.

"Na minha "task force", já preparámos um núcleo de transição que ajudará a fazer esse processo de transição para o internalizar no Ministério da Saúde, como deve ser, e passar a operações correntes e a não ser uma operação extraordinária como o foi até agora", disse aos jornalistas Henrique Gouveia e Melo, que falava à margem das comemorações do Dia do Farmacêutico, no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra.

Segundo o responsável, o processo de vacinação deverá terminar entre o fim de setembro e o início de outubro, acreditando que a "task force" terminará quando acabar também esse esforço de vacinação contra a Covid-19.