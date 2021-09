Covid-19 pode vir a ser erradicada, diz Francisco George

Cauteloso, o especialista não quer avançar se no inverno vai haver, como no ano passado, um aumento exponencial de casos de Covid-19. E lembra, sem ser crítico, mas compreendendo, declarações de Graça Freitas, atual diretora-geral da Saúde, no início da pandemia, a minimizar a importância do novo coronavírus.

Na entrevista, Francisco George não se cansa de enfatizar a importância do estudo, da análise científica, do trabalho de prevenção. Porque a natureza de um vírus como o atual assim o exige.

Variantes resultam da "magnitude epidémica"

As variantes, explica, resultam de um conjunto de mutações do vírus durante a fase de replicação nas células, e estão relacionadas com a magnitude da propagação epidémica, pelo que é mais passível de acontecerem em países grandes, como a China ou a Índia.

Um conjunto de pequenas alterações formam uma variante e essa variante adquire características que podem ser melhores ou piores do que a estirpe inicial, diz, para explicar o quanto é difícil ter certezas nesta matéria.

Mas certo é que a história recente da medicina mostrou que os vírus podem ser eliminados e controlados. Aconteceu, lembra, com a varíola, considerada erradicada, deve acontecer com a poliomielite.

E há as vacinas, sobre as quais Francisco George fala diversas vezes. E entretanto surgirão os medicamentos, admite.

Segundo Francisco George, os Estados, sobretudo no Ocidente, não fazem investigação científica no sentido de produção de vacinas, o que compete às empresas farmacêuticas.

O que agora aconteceu, refere, foi que se percebeu que, tendo o vírus sido sequenciado, era mais rápido procurar uma vacina do que um antiviral.

"E foi isso que aconteceu em todos os centros da indústria farmacêutica, de diferentes continentes, que produziram uma vacina quase simultâneo, se bem que com características distintas", diz.

E acrescenta: "No que respeita aos medicamentos, a linha de trabalho foi estudar os antivirais que tinham sido ensaiados na epidemia de ébola de 2014".

Nessa linha de investigação foram selecionados alguns medicamentos que agora estão em fase avançada de estudo e que podem "estar acessíveis em breve".

E conclui Francisco George: é natural que venhamos a ter em breve mais medicamentos.

Mundo falhou na preparação de pandemias

O mundo falhou na preparação de pandemias como a Covid-19, ainda que alertado por outras doenças emergentes desde há 40 anos, alerta o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.

Diretor-geral da Saúde entre 2005 e 2017, Francisco George estranha que não se tivesse admitido que podiam surgir novas doenças e não houvesse uma preparação para elas, à luz de outros coronavírus neste século (SARS logo no início do século e depois, em 2012, o MERS).

Mas Francisco George vai mais atrás e recua a 1980 para lembrar o aparecimento da SIDA, também uma doença que até então não existia.

"O que é estranho neste processo é que muitos governos, muitos governantes, muitos médicos, muitos cidadãos, não tenham compreendido o fenómeno de 1980 com o aparecimento de um novo vírus, de uma nova doença que até então não tinha existido", diz.

Um ano antes, em 1979, ninguém admitia que novas doenças pudessem surgir, as faculdades não ensinavam aos seus estudantes cenários desta natureza, de novas epidemias. As lições, afirma, eram baseadas sobretudo no controlo dos problemas, acabar com doenças como se tinha feito com a varíola.

"Era o tempo do controlo do paludismo. Era o tempo do controlo do sarampo, que também foi eliminado, do controlo e eliminação da poliomielite. Eram esses os temas de estudo nas academias, e nunca o cenário de poder surgir uma questão nova".

Mas surgiu. E nessa altura, em 1980, as autoridades académicas e os governos foram alertados para a necessidade de reforçar as unidades de saúde pública. Mas Francisco George é perentório: em Portugal, apesar dos "sucessivos alertas", até internacionais, as unidades de saúde pública "nunca foram motivo de atenção".

"Muitas vezes os programas eleitorais falavam do reforço da saúde pública, mas depois na prática não havia reforço", diz, considerando que um dia é preciso olhar para trás "com duas lupas", uma política e outra científica, e ver o que aconteceu desde 1980.