R sobe, incidência desce em dia com mais nove mortos e 757 novos casos Covid

Veja também:

Portugal regista esta sexta-feira mais nove mortes e 757 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está cada vez mais perto do lado verde da matriz de risco, apesar de um ligeiro aumento do índice de transmissibilidade Rt.

A taxa de incidência nacional desceu de 137,4 para 127,3 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No continente caiu de 140,1 para 129,7 casos.

O Rt nacional aumentou de 0,82 para 0,83 e o no continente subiu de 0,81 para 0,82.

Nos hospitais portugueses estão internadas, no conjunto das enfermarias e cuidados intensivos, 410 pessoas com Covid-19, menos dois pacientes no espaço de um dia.

O número de internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) aumenta pela primeira vez em nove dias. Há agora 76 pacientes em UCI, mais um em comparação com o dia anterior.