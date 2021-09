Portugueses acusados de violação em Gijón aguardam julgamento em liberdade

Os dois portugueses detidos "provisoriamente" em Gijón, Espanha, por suspeita de violação de duas jovens vão poder sair em liberdade mediante o pagamento de uma caução de cinco mil euros.

Os jovens devem regressar a Braga, onde se encontram os outros dois portugueses envolvidos no mesmo caso, para quem "foi emitida uma ordem de libertação provisória”, revela o jornal espanhol "El comercio".

Tinha sido decretada a prisão preventiva para dois dos suspeitos, tendo os outros dois já regressado a casa.

A suposta violação múltipla e abusos sexuais a duas mulheres de 22 e 23 anos, uma delas de Gijón e uma outra da cidade de Bergara, terá acontecido numa pensão em Gijón, no norte de Espanha.

As duas mulheres denunciaram a agressão sexual na esquadra policial às 6h30 de 24 de julho, explicando que tinham conhecido um homem num bar e que viajaram com ele para a pensão onde este estava hospedado. No caminho, terão apanhado um segundo homem e, ao chegar à pensão, estavam lá outros dois. Todos eles terão obrigado as queixosas a manter relações.

Os portugueses, todos com menos de 30 anos de idade, defenderam a sua inocência perante o magistrado, negaram os atos criminosos de que são acusados e asseguraram que as relações sexuais com as duas jovens mulheres foram consentidas.