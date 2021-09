Ligações fluviais entre Seixal e Cais do Sodré estiveram paradas

As ligações fluviais entre Seixal e Cais do Sodré em Lisboa estiveram paradas, durante a manhã, devido a problemas técnicos.

À Renascença, fonte oficial da empresa confirmou que o transporte esteve temporariamente suspenso, tendo sido retomado perto das 9h00.

Contudo, o site refere que ainda se mantêm as perturbações de serviço.



Também as ligações entre o Montijo e o Cais do Sodré estão com perturbações. Nesta altura, apenas uma embarcação efetua o transporte entre as duas margens do Tejo.