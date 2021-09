Saiba onde vai continuar a ser obrigatório o certificado de vacinação

Veja também:

A partir do dia 1 de outubro deixará de ter de mostrar o certificado digital à entrada de restaurantes, mas há várias outras atividades ou espaços em que este continuará a ser necessário.

António Costa anunciou esta quinta-feira as alterações às restrições em curso por causa da Covid-19. Com a terceira fase de desconfinamento abrem-se bares e discotecas, mas atenção que a entrada só será possível com o certificado.

O documento continua também a ser exigido para viagens de avião ou de barco.

De acordo com a informação prestada pelo primeiro-ministro o certificado digital continuará ainda a ser necessário para visitas a lares de terceira idade e estabelecimentos de saúde, uma vez que as visitas a hospitais passarão a ser novamente possíveis a partir do primeiro dia de outubro.

A necessidade de mostrar o seu certificado na entrada de estádios de futebol ou outros grandes eventos culturais, desportivos ou corporativos também se mantém.