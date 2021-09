Regresso das discotecas está marcado para 1 de outubro

Veja também:

Está oficializado o regresso às pistas de dança, às longas noites e à diversão noturna. O Governo anunciou esta quinta-feira a reabertura das discotecas, depois de praticamente 18 meses com as portas fechadas, sendo que a data apontada para a reabertura é o dia 1 de outubro.

A entrada só poderá ser feita com um certificado de vacinação válido ou um teste negativo à Covid-19, tal como foi até agora pedido para o interior de restaurantes. O anúncio da medida surge dentro do prazo estipulado pelo Governo quando anunciou o fim das medidas de restrição a três fases , no dia 29 de julho.