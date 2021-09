Póvoa de Varzim. Ministério da Educação suspendeu professor por alegado comportamento incorreto

O Ministério da Educação suspendeu esta quinta-feira um professor da escola Secundária Eça de Queirós, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, que tinha alegados comportamento incorretos na sala de aula e aparecia nu em vídeos gravados para a internet.

“O docente foi suspenso, no seguimento do processo disciplinar, com pedido de suspensão preventiva, instruído esta quarta-feira pelo diretor da escola", informou o Ministério da Educação à Agência Lusa.

O pedido de suspensão interposto pela escola surgiu na sequência de alertas e queixas dos encarregados de educação, sobre alegados comportamentos incorretos do professor na sala da aula, nomeadamente o não uso, deliberado, de máscara em contexto letivo.

Em causa estarão também alguns vídeos gravados pelo docente na sua residência, e publicados na plataforma Youtube, onde o professor surge nu ou em trajes menores.

Perante a insatisfação e desconforto de alunos e encarregados de educação com a situação, a direção da Escola Eça de Queirós instaurou ao docente um processo disciplinar e pediu a sua suspensão imediata.

Esta quinta-feira a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que funciona sobre a alçada do Ministério da Educação, deu provimento ao pedido e suspendeu o professor com efeitos imediatos.