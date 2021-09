Portugal avança para a terceira fase de desconfinamento. Conheça as medidas

Veja também:

"Estamos agora em condições de avançar para a terceira fase", afirmou o primeiro-ministro, António Costa, no final do Conselho de Ministros que se reuniu esta quinta-feira para aprovar um novo alívio de restrições no âmbito da pandemia de Covid-19.

António Costa confirmou que a última fase de desconfinamento vai avançar como estava planeado, a 1 de outubro, e anunciou alterações ao uso de máscara e do certificado de vacinação.

O uso de máscara passará a ser obrigatório apenas em transportes públicos, em lares, em estabelecimentos de saúde e hospitais, em salas de espetáculos e eventos e em grandes superfícies, e vai cair no recreio das escolas.



A partir do dia 1 de outubro deixará de ter de mostrar o certificado digital de vacinação à entrada de restaurantes, mas há várias outras atividades ou espaços em que este continuará a ser necessário.



As discotecas, que estavam encerradas desde março de 2020, voltam a poder abrir como espaço de dança. Até agora só podiam operar em modo restauração, se tivessem licença para tal.

Portugal passa a situação alerta a partir do início do próximo mês.

Medidas a partir de 1 de outubro

Bares e discotecas reabrem atividade habitual mediante apresentação de certificado digital de vacinação;

Fim dos limites horários;

Restaurantes, cafés e pastelarias sem limite máximo de pessoas por grupo, quer no interior quer em esplanadas;

Fim dos limites de lotação em: casamentos e batizado, comércio e espetáculos culturais;

Necessário certificado ou teste negativo para: viagens por via aérea ou marítima, visitas a lares e estabelecimentos de saúde, grandes eventos culturais, desportivos ou corporativos, bares e discotecas;

Eliminação da recomendação de teletrabalho;

Eliminação da testagem em locais de trabalho com mais de 150 trabalhadores;

Fim da limitação à venda e consumo de álcool;

Fim da necessidade de certificado ou teste nas aulas de grupo em ginásios;

Obrigatoriedade de uso de máscara em transportes públicos, estruturas residenciais para pessoas idosas, hospitais, salas de espetáculos e eventos e grandes superfícies;

Mantém-se obrigatório o uso de máscaras na utilização de transportes coletivos de passageiros, incluindo o transporte aéreo.

O anúncio surge numa altura em que Portugal se aproxima dos 85% de população vacinada, meta definida para o início da derradeira fase de reabertura da sociedade.







[em atualização]