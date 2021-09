​Mau tempo provoca inundações e estragos a Sul

Há estradas, caves e garagens, além de lojas inundadas no Algarve, sobretudo na zona de Monte Gordo e Vila Real de Santo António.



Em declarações à Renascença, o comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil, Pedro Araújo, explica que “os distritos mais afetados foram os distritos de Beja, Lisboa e Faro“, onde houve precipitação e queda de granizo.

“São zonas já identificadas quando a precipitação é elevada. Temos afetadas vias urbanas e também habitações térreas. Temos neste momento contabilizadas cerca de 40 ocorrências”, detalha o comandante.

Em Beja, mas de 1.100 alunos e professores da Escola Básica Mário Beirão não tiveram aulas, devido a estragos provocados pelas chuvas. A escola está em obras e não tinha coberturas, pelo que o mau tempo acabou por inundar o edifício.

As principais ocorrências aconteceram esta quinta-feira de manhã pouco antes das 8h00. Para as próximas horas as atenções viram-se para as zonas fronteiriças no norte e centro.

“Já há algumas ocorrências embora isoladas do ponto de vista geográfico. O Norte e Centro, sobretudo na zona próxima de fronteira com Espanha, são as zonas onde irá precipitar com maior intensidade e por isso estamos a contar com algumas ocorrências nessas zonas”, assegura.