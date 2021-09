Henrique de Barros. Regresso à normalidade "não pode esquecer lições da pandemia"

Veja também:

O epidemiologista Henrique de Barros defende um regresso da vida à normalidade pré-pandemia.

A poucas horas do Conselho de Ministros desta quinta-feira, que vai abrir o caminho para a terceira fase do desconfinamento, o país está cada vez mais perto do limiar dos 85% da população vacinada.

Em declarações à Renascença, o investigador do Instituto Superior de Saúde Pública (ISPUP) evita usar o termo ‘imunidade de grupo’ para classificar o estado de imunização da população residente em Portugal, mas admite que “com 85% da população vacinada, sabendo que a eficácia da vacina não é total, estaremos muito perto de ter 70% da população protegida e isso é um número suficiente para nós podermos voltar à vida que tínhamos antes do aparecimento da Covid”.

Mas, para este especialista, é fundamental “um regresso inteligente à normalidade”, em que as lições da pandemia não devem ser esquecidas.

“Há muito que sabíamos que lavar as mãos é fundamental, há muito que sabíamos que, quando tínhamos sintomas e íamos a um serviço de saúde devíamos colocar uma máscara para proteger, sobretudo os outros. Há muito, também, que sabíamos que não devíamos fazer uma vida normal se estivéssemos doentes. E a ideia de ir trabalhar com sintomas, que era uma coisa, até, valorizada socialmente, é uma forma extremamente eficaz de propagar doenças”.

Preenchidos estes requisitos, Henrique de Barros diz que “a vida tem de ser normal”.

Proteção desigual contra a Covid-19

Com a transição de estação do ano, aproxima-se a fase crítica para a transmissão de infeções respiratórias. À Covid-19 soma-se a gripe sazonal, praticamente inexistente no último inverno.

Face à inevitável de junção das duas doenças durante o inverno, Henrique de Barros avisa que os maiores riscos estão na “proteção desigual” à escala global contra a Covid-19 e na incerteza sobre que gripe vamos ter este ano, uma vez que foi praticamente inexistente na última estação fria.

“Se Portugal tem um bom Serviço Nacional de Saúde, uma cadeia robusta de vacinação e um sistema de testes eficaz, a maior parte das populações à escala mundial não tem essas condições e isso deixa o país exposto a novas variantes que possam já estar a circular noutros países”, avisa.