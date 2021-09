Há 150 mil alunos com, pelo menos, um professor em falta

De acordo com a mesma publicação, assinada pelo professor de Matemática Davide Martins, Lisboa, Setúbal e Faro são os distritos mais afetados e as disciplinas com mais horários por preencher são Informática, Geografia, Física e Inglês.

Ainda que não seja um problema extensível a todo o país, a falta de docentes continua a agravar-se em várias regiões e disciplinas: mais de 150 mil alunos do básico e secundário têm, pelo menos, um professor em falta, uma semana depois do arranque de novo ano letivo.

Este levantamento foi feito a partir das listas de horários por preencher e está no blogue DeAr Lindo, especializado em educação.

Informática com horários completos por preencher

Segundo o site Escolas Perto de Mim, há 229 horários que correspondem a necessidades de professores de Informática. Uma situação que está a preocupar os diretores das escolas.

David Sousa, vice-presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, diz à Renascença haver “horários completos por atribuir”, acrescentando que “há zonas do país onde é recorrente haver dificuldades em colocar professores”, nomeadamente a zona de Lisboa e do Algarve.

Este responsável da ANDAEP avança que a maior dificuldade reside, no entanto, em contratar para horários temporários, porque “ir trabalhar um mês para uma escola a 400 ou 500 quilómetros de distância e ter despesas com renda de outra casa fazem muitas vezes com que, apesar de haver professores para colocar, eles recusam o lugar”.

David Sousa defende, por isso, “medidas articuladas com o Governo e poder local” que facilitem a colocação de professores. Outra possibilidade “seria criar um subsídio de deslocação que atenuasse as despesas” que estes profissionais têm quando aceitam ir para uma escola longe do local de residência.

De acordo com o site Escolas Perto de Mim, que reúne as ofertas em contratação de escola, existem hoje 1.247 horários em 435 escolas.