Despiste de autocarro faz 15 feridos em Camarate

O despiste de um autocarro de passageiros em Camarate, concelho de Loures, fez 15 feridos. O número foi confirmado à Renascença por fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O veículo terá caído numa ravina, com cerca de seis metros, e as vítimas, com idades entre os seis e 50 anos, receberam assistência no local. Há registo de crianças a bordo do veículo.

Treze das vítimas foram, entretanto, transportadas para os hospitais de Santa Maria e Beatriz Ângelo, avançou Luís Martins, comandante dos Bombeiros de Camarate.

O autocarro da Rodoviária de Lisboa transportava 15 passageiros e fazia a ligação entre Sacavém e Campo Grande.

No local estiveram 25 bombeiros da coorporação de Camarate, duas viaturas do INE e duas viaturas da PSP.



Nesta altura, os operacionais aguardam a chegada do reboque para retirar a viatura, que se despistou, às 7h50, na rua Campo do Rio.