Covid-19. Acabam as restrições à venda e consumo de álcool

Até agora, a venda de álcool em estabelecimentos comerciais era permitida até às 21h00; na restauração, era permitida a venda de álcool após as 21h00, mas apenas em contexto de refeição.

A decisão não foi mencionada no final da reunião do Conselho de Ministros, mas o fim desta limitação foi anunciado em comunicado .

Depois de anunciado o fim de muitas medidas de restrição anunciado este quinta-feira pelo primeiro-ministro, o Governo anunciou também em comunicado que terminam no dia 1 de outubro todas as limitações à venda e ao consumo de álcool.

Já o consumo de bebidas alcoólicas na via pública era apenas permitido apenas às 21h00.

O Governo também anunciou o fim do uso de certificado digital nos restaurantes; o fim dos limites de lotação e horário em restaurantes, cafés, pastelarias, eventos, entre outros locais; a reabertura dos bares e discotecas, com apresentação do certificado digital; entre outras medidas.