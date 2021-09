Madeira a salvo das cinzas das Canárias, pelo menos para já

A Madeira está, para já, a salvo das cinzas do vulcão Cumbre Vieja, que desde o passado domingo liberta lava e uma coluna densa de fumo e cinzas.

De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera os ventos estão a empurrar o fumo para sul, como explica a meteorologista Paula Leitão.

“O vento está do quadrante nordeste, é uma situação estável e assim vai empurrando o vento para o mar, e não para a região da Madeira. É a direção oposta. A nuvem tem-se mostrado pouco densa e com alguma capacidade de dispersão, portanto não tem causado grandes problemas e não tem sido vista muito longe da ilha onde está a ser emitida.”

Até ao momento cerca de duas centenas de casas foram destruídas pela passagem dos rios de lava e cerca de 6.000 pessoas foram retiradas de casa.

O IPMA conclui por isso que pelo menos durante os próximos dois ou três dias a coluna de fumo deverá continuar longe do rumo da Madeira e não há, por isso. qualquer perigo para a saúde pública.

Portugueses contactados

Também esta quarta-feira as autoridades explicaram que já conseguiram contactar a maioria dos 12 portugueses que vivem em La Palma. Falta apenas um.

Até ao momento apenas uma pessoa abandonou a habitação por precaução.

A secretaria de estado das comunidades, Berta Nunes, dá conta do contacto com eles no terreno.

“Ontem já tínhamos identificado mais dois portugueses além dos 10 que nós já tínhamos contactado. Uma estava na zona que está a ser afetada pelo vulcão e já saiu de casa, estando em casa de um familiar, mas a informação que temos é que a sua casa ainda está intacta. Continuamos a procurar mais portugueses”, diz Berta Nunes.

A governante deixa um apelo a qualquer português que esteja no local e ainda não tenha sido contactado.

“Sabemos que a situação está a evoluir e até a agravar-se um pouco. Mais de seis mil pessoas foram evacuadas e duzentas habitações destruídas. A atividade vulcânica vai continuar e por isso a recomendação que fazemos é que todos os portugueses que estão naquela zona e ainda não foram contactados pelos serviços consulares devem fazer esse contacto, até para ficarem com esses contactos, caso precisem de alguma ajuda.”

Não há nesta altura qualquer recomendação para que os portugueses saiam de La Palma e ao Governo português não chegou qualquer pedido de ajuda.