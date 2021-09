Hospital Santa Maria garante capacidade de antecipação para o inverno. "Mais vale prevenir", dizem especialistas

De acordo com as medidas anunciadas por antecipação para o inverno, o Hospital de S. João decidiu aumentar de 70 para 78 camas em Unidade de Cuidados Intensivos e duplicar para 18 o número de quartos de isolamento.

A norte, o diretor do serviço de Medicina Intensiva do Hospital de S. João, Artur Paiva, adiantou à Renascença que, por prevenção, já foi ampliado o número de camas disponíveis nos cuidados intensivos e duplicou o número de quartos para isolamento.

A administração do Hospital de Santa Maria não prestou declarações gravadas, mas lembrou à Renascença que na pior fase de incidência Covid chegaram a estar disponíveis 75 camas nos cuidados intensivos Covid e garante que o mesmo acontecerá, se for necessário, no próximo Inverno.

A estratégia de antecipação de problemas do Hospital de São João, no Porto, é aplaudida na Renascença por João Paulo Gomes, coordenador nacional do Estudo de Diversidade Genética do Instituto Ricardo Jorge (INSA).



“Acho que é uma espécie de um seguro contra algo que pode vir, não quando não se espera, mas se calhar quando se espera. O grau de proteção enorme que todos nós tivemos no inverno passado, em particular a utilização generalizada de máscara, fez com que praticamente ninguém tivesse contacto com o vírus da gripe e tivesse desenvolvido imunidade contra a estirpe que circulou na época passada. Nessa perspetiva, poderemos estar minimamente receosos de que o nosso sistema imunitário possa estar um pouco menos preparado para o que pode vir aí. É um grande ponto de interrogação”, avisa João Paulo Gomes.

É provável que surjam novas variantes do vírus da Covd-19, “não quer dizer que tenham habilidade para contornar o nosso sistema imunitário, mas é possível que isso aconteça”, sublinha o especialista do INSA.

“Numa população perfeitamente imunizada é normal que as únicas variantes do vírus a circular sejam as que se adaptam bem a uma população imunizada.”

Neste cenário, João Paulo Gomes considera que o Hospital de S. João está a dar um “excelente exemplo que devia ser seguido por todos”.