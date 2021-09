Há locais de voto tão inacessíveis que há quem já tenha votado ao colo

Há milhares de pessoas para quem a Semana da Mobilidade não faz qualquer diferença. Continuam a ter as mesmas dificuldades de acessibilidade e mobilidade que em todas as outras 51 semanas do ano.



Edifícios, mesmo públicos, com escadas ou com rampas muito inclinadas, transportes sem acesso por elevador, autocarros sem plataformas elevatórias para as cadeiras de rodas; calçadas perigosas para estes meios de locomoção para quem tem mobilidade reduzida; passeios irregulares e estreitos.

São apenas alguns exemplos referidos pela presidente da APD - Associação Portuguesa de Deficientes em entrevista à Renascença.

A poucos dias das eleições autárquicas, Gisela Valente lembra que há muitos locais de voto inacessíveis. E que há quem já tenha votado … ao colo. A responsável da Associação admite que se têm registado alguns progressos nos últimos anos, mas acontece tudo muito “a passo de caracol”.

Segurança Social, o (mau) exemplo de onde menos se espera

“Hoje, um sócio nosso, de cadeira de rodas, foi à Segurança Social, na Av. 5 de Outubro, um edifício que não é acessível. E não está assinalada qualquer alternativa. Como conhece a zona, deu a volta e acabou por entrar nas traseiras, numa outra porta para pessoal ou outro serviço; não é uma entrada para utentes. Mas ele devia ter conseguido aceder ao edifício – ainda por cima da Segurança Social – como qualquer pessoa que não tem dificuldades”, relata Gisela Valente, presidente da Associação Portuguesa de Deficientes.

Este é apenas um caso entre as muitas denúncias que chegam diariamente à APD.

Boa parte dos edifícios continua a não ter rampas de acesso e depois há aqueles que as têm, mas de forma incorreta: muito inclinadas ou muito estreitas, onde uma cadeira de rodas não pode ser usada. Em Lisboa, há muitos passeios estreitos e irregulares e as cadeiras de rodas, sobretudo elétricas, não se dão com a calçada. As pessoas acabam por circular na estrada. “Isto passa-se nas grandes cidades como Lisboa ou Porto, mas em meios mais pequenos, por exemplo, nalgumas aldeias, ainda é pior. Com caminhos irregulares, escadas, sem transportes acessíveis, são fatores que ainda contribuem mais para o isolamento das pessoas que já têm problemas de locomoção”, diz Gisela Valente.

Os transportes são outro quebra-cabeças para quem precisa de se deslocar. Boa parte dos autocarros de passageiros de longo curso não são acessíveis para quem anda de cadeira de rodas e o mesmo acontece com os comboios Alfa ou Intercidades. E para usar os Suburbanos, com entradas mais largas, os utentes da CP em cadeira de rodas têm que fazer um pedido de apoio com 24h de antecedência.

No Metro, algumas estações só têm escadas de acesso e naquelas em que existe elevador, este está frequentemente “Fora de Uso”. Muitos dos autocarros dos transportes coletivos urbanos já estão equipados com plataformas elevatórias para as cadeiras, mas estas nem sempre estão operacionais.

Andar de táxi ou nos “TVDE” é possível, mas apenas quando têm dimensão e condições. A oferta é muito baixa. São obstáculos com que as pessoas com mobilidade reduzida se deparam diariamente. Assim como os idosos ou mesmo alguém que transporte um carrinho de bebé.

Gisela Valente refere o caso de uma pessoa amiga que mora perto de Lisboa e que tem de sair de casa duas horas mais cedo para conseguir apanhar os transportes que a podem levar ao seu destino. No regresso do trabalho, precisa de outras tantas. “É desgastante fisicamente, tanto mais que estas pessoas já têm imensas fragilidades, mas também psicologicamente. É arrasador!”