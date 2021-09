A2 cortada. Dois feridos graves em colisão entre ligeiro e pesado

O trânsito na Autoestrada do Sul (A2) está cortado no sentido Norte-Sul entre os nós de Castro Verde e Gomes Aires, concelho de Almodôvar (Beja), devido a uma colisão rodoviária com dois feridos.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR explicou que a colisão, envolvendo um ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, aconteceu “por volta das 10h00”, ao quilómetro 196.

A circulação rodoviária “foi cortada na totalidade entre os nós de Castro Verde e Gomes Aires”, no sentido Norte-Sul, o mesmo em que ocorreu o sinistro, para “permitir as operações de socorro” às vítimas.

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja revelou que o acidente provocou “dois feridos graves”, encontrando-se no local um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

“Os feridos ainda estão no local e ainda não sabemos se vão ser ambos transportados de helicóptero, nem para que unidade hospitalar”, acrescentou a fonte.

O alerta para a colisão entre o automóvel e “um camião de transporte de gás natural, mas vazio”, foi dado aos bombeiros às 9h55.