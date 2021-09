Nariz Vermelho. "Doutores palhaços" voltam ao presencial em mais três hospitais

A educadora do Hospital Beatriz Ângelo Vera Mendes, também citada no comunicado, destacou o efeito da presença dos artistas nos utentes e colaboradores da unidade hospitalar, referindo que cria "um maior bem-estar".

"O regresso dos 'doutores palhaços' trouxe instantes de descontração e alegria que nos faziam muita falta. Foi um regresso aos abraços, ao calor das músicas e dos gestos sempre meigos que aquecem os nossos corações. E nós, pediatras, enfermeiros, assistentes operacionais, pais e crianças, só dizemos: voltem, voltem sempre, que o nosso coração é vosso", partilhou a enfermeira de Neonatologia no Hospital de Braga, Rosário Meireles, citada no comunicado.

Embora a ONV já esteja presente em 10 hospitais o principal objetivo da instituição é conseguir voltar fisicamente aos 17 hospitais com os quais colabora para ter o contacto visual que torna a interação "mais completa e mais real", afirmou a presidente da instituição.

Neste momento os "doutores palhaços" visitam presencialmente o IPO de Lisboa, o IPO do Porto e os hospitais Barreiro-Montijo, Amadora-Sintra, Dona Estefânia, Garcia de Orta, Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e agora também o Hospital de Cascais, Hospital Beatriz Ângelo e Hospital de Braga.

Os hospitais de Santa Maria, de São João e de Santa Marta e os centros Materno-Infantil do Norte, Hospitalar de Gaia-Espinho, Hospitalar Pediátrico de Coimbra continuam a ter as visitas virtuais através dos "Palhaços na Linha", no qual os artistas interagem com as crianças através de 'tablets'.

A ONV, que conta atualmente com uma equipa de 25 "doutores palhaços" e assegura um total de mais 53 mil encontros anuais com crianças hospitalizadas, e, a partir de outubro, regressa também presencialmente ao Hospital de Santa Marta.