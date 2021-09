É "muito pouco provável" que as cinzas do vulcão das Canárias afetem a Madeira

Segundo a meteorologista, na quarta-feira, ao final do dia, "e mesmo no início de quinta-feira, dia 23, há uma possibilidade de se aproximar uma depressão, mas isto é apenas a muita altitude, nos níveis muito altos", que tem "uma componente de su-sudoeste". Mesmo assim, continuará a ser "muito pouco provável" algum efeito na Madeira.

A meteorologista explicou que a previsão para a Madeira para os próximos dias é de vento norte ou nordeste e, uma vez que as Canárias ficam a sul da Madeira, "não é provável" que cheguem cinzas vulcânicas às ilhas portuguesas, situadas a menos de 500 quilómetros de La Palma, a ilha espanhola onde está o vulcão que entrou em erupção no domingo.

"Em termos do que se prevê para o arquipélago da Madeira nos próximos dias, será muito pouco provável – não é impossível, mas é muito pouco provável – que as cinzas vulcânicas que estão neste momento sobre a região das Canárias tenham impacto no arquipélago da Madeira", disse à agência Lusa.

As cinzas do vulcão em erupção nas Canárias (Espanha) muito dificilmente afetarão a Madeira, pelo menos nos próximos dias, afirma a meteorologista Maria João Frade, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para que as cinzas vulcânicas das Canárias chegassem à Madeira ou fossem empurradas neste sentido, "era preciso que houvesse uma densidade significativa de cinzas nessa altura, era preciso que as cinzas que estão neste momento sobre a região do vulcão conseguissem penetrar até estes níveis tão altos e que o vulcão provavelmente continuasse em erupção", explicou Maria João Frade.

"Há aqui uma série de fatores, é uma conjuntura que era necessária para que apenas com uma componente de sul nos níveis altos da atmosfera as cinzas pudessem chegar à Madeira. Portanto, é muito, muito, pouco provável", sublinhou a meteorologista.

"No entanto, é evidente que o IPMA acompanha a situação, acompanha as previsões", realçou.

Governo da Madeira disponível para apoiar Canárias



O presidente do Governo Regional da Madeira manifestou nesta segunda-feira disponibilidade para apoiar as Canárias no que for necessário.

Miguel Albuquerque escreveu ao seu homólogo das Canárias, Ángel Victor Torres, "a mostrar a sua total solidariedade e a do seu executivo face à atividade eruptiva na ilha de La Palma", lê-se num comunicado enviado à imprensa.

Miguel Albuquerque salienta, na carta dirigida ao presidente do Governo das Canárias, que tem acompanhado os esforços desenvolvidos pelo executivo de Ángel Torres "para minimizar o mais possível os danos junto dos residentes no território afetado".

Manifestou-se também disponível para apoiar as Canárias "na medida do que for considerado necessário e adequado", colocando ao dispor das autoridades canarianas "vários recursos madeirenses no quadro da Proteção Civil, entre os quais uma brigada para Busca e Resgate em Montanha, serviços de emergência médica pré-hospitalar altamente diferenciada e uma brigada helitransportada".