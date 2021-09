Covid-19. Casos positivos em pessoal docente e não docente abaixo de 1%

Veja também:

A taxa de positividade do rastreio à Covid-19, no arranque do an letivo, ao pessoal docente e não docente está abaixo de 1%, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Apenas 0,12% dos trabalhadores abrangidos testaram positivo ao vírus, durante o rastreio feito entre 6 e 17 de setembro.

Ao todo, foram realizados cerca de 180 mil testes.

Esta segunda-feira teve início a segunda fase da operação de testagem que, de acordo com o calendário indicativo, se prolonga até dia 1 de outubro.

Este novo rastreio envolve alunos do ensino secundário, seguindo-se os alunos do 3.º ciclo do ensino básico, conforme o parecer da DGS de agosto.

Portugal registou esta segunda-feira mais sete mortes e 306 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico.