Boletim DGS. Mais 5 mortes e 677 casos de Covid-19 em Portugal

É de assinalar que a faixa etária com mais novos casos nas últimas 24 horas é a dos 0-9 anos, com 110 novos positivos.

Portugal registou este domingo mais 5 mortes pela Covid-19 e 677 novos casos, segundo os dados do mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). No total, morreram 17.907 pessoas por Covid-19 desde o início da pandemia e foram registados 1.062.048 casos.

Recuperaram da Covid-19 mais 651 pessoas, elevando o total para 1.010.168 recuperados.

Em relação aos casos ativos, o número desceu para 33.963 casos ativos, menos 651 em relação ao dia anterior. O número de casos ativos resulta da subtração dos recuperados e dos óbitos ao total de casos.

Dos 677 novos casos, 221 foram registados na região Norte e 228 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Foram ainda registados na região Centro 86 casos, na região do Alentejo 34 casos e na região do Algarve 68 casos.

Já nos Açores e na Madeira foram registados, respetivamente, 21 e 19 novos casos.

Três das vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas verificaram-se na faixa etária entre os 70 e os 79 anos e dois tinham mais de 80 anos.