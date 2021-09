Trânsito condicionado a partir das 08h00 de sábado na Fontes Pereira de Melo

A Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, vai estar cortada ao trânsito a partir das 08h00 de sábado, no sentido Marquês do Pombal-Saldanha, depois de um abatimento do pavimento registado na quinta-feira, anunciou o município.

De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, o corte à circulação será feito entre a Avenida António Augusto de Aguiar e a Rua Engenheiro Vieira da Silva, para "trabalho no coletor e reposição da infraestrutura".

A autarquia estima que os trabalhos durem "toda a semana".