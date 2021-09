​Professores marcam protesto “exigir respeito pela profissão” para 5 de outubro

No dia Mundial do Professor, que se celebra a 5 de outubro, os professores vão sair à rua em protesto para "exigir respeito pela profissão".

O protesto promovido pela Federação Nacional de Professores (Fenprof) vai decorrer à tarde ,em Lisboa, com desfile até ao Ministério da Educação.

Em conferência de imprensa, Mário Nogueira, coordenador da FENPROF, justificou a realização do protesto.

“É pela falta de respeito que o Governo tem para com os professores, por estes roubos na carreira, é por causa das vagas, que impedem professores que reúnem todos os requisitos para progredir, mas que estão impedidos de progredir, é por tudo isto - que significa desrespeito pelos professores -, que os professores, no dia 5 de outubro, dia mundial do professor, vão juntar-se em Lisboa, às 15 horas e vão desfilar para o Ministério da Educação e protestar e exigir respeito pela sua profissão”, argumentou.



Em fase de arranco de novo ano letivo, Mário Nogueira considera que os problemas no ensino e dos professores mantém-se e, por isso, argumenta, a manifestação é a solução para fazerem-se ouvir.

Mário Nogueira garantiu ainda que já pediu explicações ao ministro Tiago Brandão Rodrigues pela falta de professores e da contratação de mais docentes qualificados, numa altura em que as esoclas ainda debatem com a falta de profissionais.