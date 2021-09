Covid-19. Governo admite testagem generalizada em determinados “contextos”

À saída do encontro das Unidades de Saúde Familiares, no Porto, Marta Temido revelou também que está a ser preparada o plano para doses extra de vacinação, no outono, de populações vulneráveis.

À Renascença , em dia de reunião de Concertação Social, António Saraiva diz existirem empresas com problemas internos, porque há funcionários que se recusam a trabalhar com colegas que não se vacinaram.

O líder da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) defende que seja criada, com rapidez, legislação que obrigue os trabalhadores a fazerem teste à Covid-19 .

"Penso que era um bocadinho também isso que ontem passava na mensagem da reunião do Infarmed, quando se dizia que há aqui necessidade de responsabilidade individual e organizacional", afirma a governante.

Reunião no Infarmed

"Eventualmente, se for necessário, recorrendo a uma dose de vacina para populações com uma especial fragilidade. Ainda não há orientações nesse sentido da Agência Europeia do Medicamento. Estamos a preparar tudo para estarmos preparados se precisarmos de o fazer", disse a ministra da Saúde.

Marta Temido recusa, ainda, cruzar as administrações das vacinas da Covid-19 e da gripe sazonal.



A ministra alerta que a máscara deve ser mantida em espaços fechados ou onde não seja possível manter o distanciamento aconselhável, seguindo a recomendação dos próprios peritos.

“A recomendação que nos deixaram [na reunião do Infarmed de quinta-feira] foi a avaliação do risco pessoal e organizacional, mas no sentido de utilização de máscara em recinto fechado e em contexto onde não é possível manter outras medidas de distanciamento, embora se possa recorrer em espaços fechados a acrílicos ou outros dispositivos de barreira”, afirmou Marta Temido.