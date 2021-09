Reunião do Infarmed. Jovens apresentam piores valores de saúde mental

Os jovens apresentam piores valores de saúde mental em comparação com as pessoas mais velhas, nomeadamente no que diz respeito a estados de ansiedade, disse Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa.

"O valor global é quase igual, mas é realmente um desequilíbrio entre os mais novos e os mais velhos que mudou desde setembro de 2020", afirma Carla Nunes.

A perceção de risco de ficar infetado com Covid-19 foi oscilando ao longo do tempo. “Houve valores mais elevados entre setembro de 2020 e janeiro deste ano”, com valores mais homogéneos entre as faixas etárias.

“Os mais novos e os mais velhos estão neste momento mais juntos, com valores mais semelhantes. Todas as outras mais etárias têm valores na ordem dos 49% e os mais novos e os mais velhos com valores mais baixos”, frisou.

Em relação a setembro de 2020 nós tínhamos uma maior perceção de risco de ficar infetado (66,6%) e agora temos 48,7%, adianta Carla Nunes.

Causou “mais estranheza” a variável de perceção de desenvolver sintomas de doença severa ou complicações em caso de infeção.

A Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa esperava uma "queda maior" “tendo em conta tudo o que sabemos neste momento", relativamente a armas de combate à pandemia como a vacinação.