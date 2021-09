Politécnico de Coimbra vence prémio por projeto sobre controlo da vespa asiática na produção do mel

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) venceu, esta quinta-feira, o Concurso Poliempreende 2020 com um projeto que apresenta várias soluções para a apicultura, entre as quais um dispositivo para controlo do efeito da vespa asiática.

O projeto, que já tinha vencido a edição regional do concurso, conquistou agora o 1.º lugar da edição nacional Concurso Poliempreende 2020, "a maior rede de promoção do empreendedorismo do ensino superior em Portugal", anunciou o IPC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O projeto, intitulado "Inoapi", propõe um conjunto de "soluções inovadoras para a indústria da apicultura, entre as quais um dispositivo para o controlo do efeito da vespa asiática na produção do mel, um coletor de pólen e extração de apitoxina (veneno encontrado nos ferrões das abelhas), bem como a criação de uma nova geração de colmeias mais eficientes", esclareceu o Politécnico de Coimbra.

Segundo o IPC, esta é "a sexta vitória" do Politécnico "em fases finais do Poliempreende, a que se juntam um segundo e um terceiro prémios e um prémio inovação Delta".

Citado na nota de imprensa, o presidente do IPC, Jorge Conde, considerou que "estes concursos promovidos pela rede de instituições de ensino politécnico são uma mais-valia" para os estudantes e para a ligação que a instituição quer "fortalecer com a comunidade”.

O responsável salientou ainda que o prémio é também a validação da estratégia do IPC de "promoção do empreendedorismo, fortalecendo a missão do INOPOL Academia de Empreendedorismo como unidade orgânica de apoio à formação”.