Menos internados e casos ativos em dia com mais seis mortos e 1.062 infetados com Covid-19

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais seis mortos e 1.062 infetados com Covid-19. O boletim da Direção-Geral da Saúde aponta ainda para uma redução de internados e casos ativos.

De acordo com o documento, há agora menos de 500 pessoas internadas com Covid nos hospitais. São agora 497, menos 30 do que ontem, dos quais 103 em cuidados intensivos, menos 16.



Quanto aos casos ativos, há agora 35.165, menos 375 do que ontem.

Por região, o Norte lidera esta quinta-feira o número de novas infeções, com 425 casos, seguido de Lisboa e Vale do Tejo com 337 e depois o Centro com 146.

Com menos de uma centena de novos casos, o Algarve tem mais 78 casos, o Alentejo 50, a Madeira 14 e Açores 12.

Por idades, a faixa entre os 50 e os 59 anos lidera, com mais 175 casos, mas todas as faixas etárias entre os zero e os 69 anos apresentam uma variação entre os 103 e os 175 novos casos.