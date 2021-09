Marcelo diz que portugueses "votaram" na vacinação "com uma maioria que nenhuma eleição deu a ninguém”

Veja também:

A reunião no Infarmed com os especialistas de saúde culminou com uma declaração do Presidente da República que, recordando a sua viagem a Roma na quarta-feira no Grupo de Arraiolos, afirmou que Portugal é olhado como “exemplo da viragem" da pandemia, "fruto da conjugação de medidas de proteção com uma campanha muito intensa de vacinação num curto espaço de tempo”.

Depois de destacar o papel das forças armadas e a variedade da compra de doses de vacinas, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou os papéis de Gouveia e Melo, Marta Temido e Graça Freitas, “às vezes expostos todos os dias ao desgaste da explicação do aumento da incidência relativamente ao processo de vacinação”.

Mas Marcelo também disse que “os portugueses podiam não ter respondido, porque não eram obrigados a vacinarem-se”, e voltou a dar um exemplo familiar sobre as consequências da hesitação da vacinação.