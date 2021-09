Marcelo apela à responsabilidade dos portugueses em tempo de "fechar uma página"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apela à responsabilidade individual dos portugueses em tempo de "fechar de uma página" em matéria de pandemia de Covid-19.

No final da reunião com especialistas na sede do Infarmed, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "a sessão representou o fechar de uma página, mas não a conclusão do processo”.

O apelo à responsabilidade deve estar "muito presente", sobretudo, na abertura do ano letivo e no período do Natal e Ano Novo, declarou.



Deste encontro sai um "grande apelo aos portugueses e à sua responsabilidade individual que no fundo é coletiva, porque o que cada um fizer repercute-se na saúde de todos", sublinhou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa disse aos jornalistas que, “se houver circunstâncias que obriguem à imposição de restrições, as restrições serão impostas”.