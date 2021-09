🔴 Em direto. "Encontramo-nos claramente no fim de uma fase pandémica"

Veja também:

A evolução pandemia de Covid-19 e um possível alívio das restrições estão em análise na reunião desta quinta-feira, com especialistas e responsáveis políticos, que começa pelas 15h00 na sede do Infarmed, em Lisboa.

Numa altura em que Portugal está próximo de atingir a meta de 85% da população vacinada contra a Covid-19, poderá estar em cima da mesa uma alteração das medidas de controlo da pandemia.

A reunião marcada para esta tarde acontece num contexto que o Presidente da República classifica como a “melhor situação epidemiológica do último ano e meio”. Mas o secretário de Estado adjunto e da Saúde avisa, no entanto, que algumas medidas terão de manter-se.

Pedro Pinto Leite, Direção-Geral da Saúde

A primeira intervenção dos especialistas foi de Pedro Pinto Leite, novo director de Serviços de Informação e Análise da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que explicou a situação epidemiológica no país.

O especialista começou por explicar que, atualmente, o país tem "195 casos por 100 mil habitantes, numa tendência decrescente, com uma variação relativamente ao período homólogo de 26%".

"Encontramo-nos claramente no fim de uma fase pandémica", afirmou o especialista, que acrescentou que a diminuição da incidência é universal a todas as regiões do país. Já ao nível do concelho, "não temos nenhum concelho com uma incidência acima 960 casos por 100 mil habitantes", e apenas 12 concelhos "encontram-se com uma incidência de 240 casos por 100 mil habitantes". Estes concelhos correspondem a 300 mil habitantes, cerca de 3% da população.

Quanto aos grupos etários, Pedro Pinto Leite destacou que a tendência decrescente da incidência releva-se em todos os grupos "exceto até aos nove anos onde ela é estável a decrescente". "Queria salientar aqui a grande descida que ocorreu nos grupos etários dos 10 aos 19 anos e dos 20 aos 29 anos para valores inferiors a 240 casos por 100 mil habitantes", disse, vincando o especialista que este dado é relevante numa altura em que o ano letivo arranca esta semana.

Além disso, o país mantém "a mesma intensidade de testagem", e "estamos a ter menos vírus em circulação e menos casos confirmados". A taxa de positividade é atualmente de 2,5% dos casos, bem abaixo do limiar dos 4% definido pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças. Quanto aos internamentos, há um decréscimo de 15% em relação à semana anterior, "tanto nos internamentos totais como nos internamentos em unidades de cuidados intensivos". Falando de um "fenómeno interessante", Pedro Pinto Leite destaca do impacto da variante Delta nos internamentos em julho e agosto, e menciona que os internamentos nos grupos etários mais velhos não têm caído ao mesmo ritmo dos restantes grupos.

Finalmente, Pedro Pinto Leite salienta que "esta situação favorável tem uma grande ligação ao sucesso que é a vacinação e às elevadas coberturas vacinais que o país apresenta", especialmente nos jovens - e o epidemiologista afirmou que 14 em cada 15 pessoas nos cuidados intensivos não têm o esquema vacinal completo -, declarando a vacinação "um sucesso" que ajudou a travar a pandemia. No entanto, o inverno "traz desafios" devido às baixas temperaturas e outros vírus em circulação.

Baltazar Nunes, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge

Depois de Pedro Pinto Leite, seguiu-se Baltazar Nunes, do Instituto Dr. Ricardo Jorge, que destaca a redução do índice de transmissibilidade (Rt) em Portugal.

"Os resultados mostram redução muito acentuada, estando atualmente em 0,84. É preciso considerar que nunca tivemos com valor tão baixo com medidas de restrição tão aliviadas. É uma nota muito importante", começa por dizer.

A previsão é que entre duas semanas a um mês, praticamente todo o país tenha incidência "inferior a 60 casos por 100 mil habitantes, exceto o Algarve, que vai demorar mais".

No panorama europeu, o especialista destaca a relação entre a percentagem de vacinação da população e o índice de transmissibilidade: "Mostra que a cobertura vacinal tem uma relação com a reprodução efetiva do vírus. Os países com maior cobertura vacinal, têm o Rt inferior a 1, enquanto que os países com menor vacinação têm o Rt superior a 1".

Ainda sobre a vacinação e a efetividade das mesmas ao longo do tempo, Baltazar Nunes cita um estudo inglês com "informação em evolução e ainda sem revisão de pares", que sugerem "a redução da efetividade da vacina contra a infeção sintomátia para 40% a 60% após quatro a cinco meses do esquema completo".

A redução da efetividade da vacina é "mais acentuado ainda na população idosa e com co-morbilidades", revela o especialista ao citar o mesmo estudo.

Para além disso, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge traçou ainda três cenários para o Outono e Inverno. Baltazar Nunes reforça que são "cenários de simulação com base em pressupostos que não estão verificados, não são previsões".

O cenário 1 contempla que a proteção vacinal continua elevada durante a altura das festividades, como o Natal e Ano Novo, e que, por isso, não haverá uma grande perturbação nos serviços de saúde e isso não se traduzirá num aumento descontrolado de óbitos, internados e internados em cuidados intensivos.

No entanto, o especialista descreve os cenários 2 e 3, que contemplam uma perda acentuada da efetividade vacinal e que poderá "dar problemas na altura de dezembro e janeiro".

Fátima Ventura, Infarmed

Fátima Ventura, do Infarmed, disse na sua intervenção que, até ao final do ano, deverá ser feito um pedido de aprovação de uma vacinação Covid para maiores de cinco anos.

"Ainda não foi submetida uma extensão da vacinação para menores de 12 anos", mas prevê-se que "até ao final do ano" seja submetido um pedido para que os maiores de cinco anos sejam elegíveis para vacinação, disse a especialista.



Fátima Ventura começou por dizer na sua intervenção que há, atualmente, 30 vacinas em fase 3 e oito em fase quatro, “vacinas que já foram aprovadas e investigação continuam”.

Seis vacinas contra a Covid-19 foram contratualizadas até agora através da União Europeia. Há dois novos contratos em discussão, sublinhou.



Os contratos preveem o fornecimento de vacinas adaptadas às variantes que forem surgindo, adiantou Fátima Ventura.

João Paulo Gomes, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge

Sobre as variantes do SARS-CoV-2 em território nacional, o investigador em Biologia Molecular e responsável da Unidade de Investigação e Desenvolvimento do Departamento de Doenças Infeciosas do INSA, João Paulo Gomes, vinca que foram sequenciados 16 mil genomas do vírus, testes esses que ajudam a pintar a real propagação das variantes.

É notória a evolução das variantes Alpha, até maio, e Delta, a partir de meados de maio, que “dominou completamente” em todo o país. “Nas últimas oito semanas, tivemos mais de 98% das infeções representadas por esta variante genética”, informou o especialista.

As variantes Beta (originária da África do Sul), Gamma (Brasil), Lambda (Peru e Chile), e Mu (que surgiu na Colômbia e causou algum alvoroço recentemente), não são detetadas há algum tempo, algumas há meses, apesar de alguma transmissão comunitária da Mu e à exceção de um caso da Gamma na região de Lisboa e Vale do Tejo após três semanas sem deteção.

A Delta é mesmo a variante dominante no mundo inteiro, sendo a variante prevalente em 95% dos vírus sequenciados pelos laboratórios internacionais.

Procurando explicar como surgem as variantes, João Paulo Gomes esclareceu que as variantes nascem depois do vírus se multiplicar, podendo facilitar a entrada nas células e permitir a fuga do vírus aos anticorpos, e como estas variantes podem impactar a imunidade.

Para o futuro, João Paulo Gomes enalteceu que os países com baixa percentagem de população vacinada terão taxas de incidência, mais vírus em circulação, e maior probabilidade de surgirem mais variantes. Alias, o especialista disse que era “esperado o aparecimento de novas variantes” nestes países.

Já Portugal, que tem uma elevada taxa de vacinação, oferece menos condições ao crescimento e surgimento de novas variantes.

[em atualização]