Covid-19. Costa elogia vacinação, mas "cabe a cada um de nós manter as regras"

O primeiro-ministro elogiou esta quinta-feira a adesão da população à vacinação, destacando que Portugal é um dos países do mundo com maior imunização, mas salientou que as regras de proteção individual contra a Covid-19 devem manter-se.

Esta posição foi transmitida por António Costa na sua conta oficial na rede social Twitter, no final da reunião do Infarmed, em Lisboa, sobre a evolução da situação epidemiológica em Portugal, na qual também estiveram presentes o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, bem como representantes de partidos com representação parlamentar.

Segundo o primeiro-ministro, da reunião desta quinta-feira sobre a situação epidemiológica em Portugal, “fica uma mensagem clara”.