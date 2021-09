Autárquicas. PAN pede criação de hospital veterinário em Lisboa

A candidata do PAN à presidência da Câmara de Lisboa lamentou esta quinta-feira que o bem-estar animal seja "ainda uma questão menor" para "os políticos" e pediu mais apoios para cuidadores e a criação do hospital veterinário municipal.

O PAN volta a incluir a construção de um hospital veterinário público em Lisboa, "que sirva a todo o distrito", "para apoio a animais errantes, abandonados ou detidos por pessoas em situação de especial vulnerabilidade socioeconómica, e para associações de proteção animal", no programa eleitoral das autárquicas de 26 de setembro.

"A questão dos direitos dos animais, do bem-estar animal, que é um dos nossos eixos, é pouco levada a sério pelos políticos, é considerada ainda uma questão menor", disse Manuela Gonzaga, em declarações à Lusa, no dia em que visitou a associação SOS Animal.



A candidata sublinhou que, "neste item", o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) não está "só a privilegiar" os animais de companhia e que as propostas do partido para Lisboa levam também em consideração que "a população está muito empobrecida, no geral", e a pandemia da covid-19 "piorou as coisas muito mais".

Do programa do PAN para Lisboa faz também parte a criação de apoios para cuidadores voluntários de colónias de gatos na cidade.

"A maior parte das pessoas que cuida de animais silvestres e silvestrados, por exemplo, colónias de gatos, cuida deles às suas próprias custas. São pessoas que têm essa grande generosidade e há muitas. Há dinheiro para isto", afirmou Manuela Gonzaga.

Ainda em relação às colónias de gatos, o programa de PAN para Lisboa prevê o reforço de verbas para o programa CED - Capturar - Esterilizar - Devolver, "continuando a fomentar a sua implementação, sempre que necessário em parceria com as associações zoófilas e cuidadores/voluntários".

O partido defende também "ações regulares de esterilização dos animais", a sua "identificação eletrónica em nome da Câmara Municipal", a criação de abrigos, e a georreferenciação de todas as colónias de gatos e o registo dos respetivos cuidadores.

Além da SOS Animal, Manuela Gonzaga visitou esta quinta-feira um projeto de agrofloresta num antigo baldio da freguesia de Campolide.

Em causa está um espaço em que se cultivam hortícolas em conjunto com árvores (de fruto e outras), com o objetivo de aproveitamento e enriquecimento dos solos, promovendo ao mesmo tempo o envolvimento da comunidade do bairro onde está instalado.

Realçando que este é um "projeto coletivo", que envolve diversas associações, uma cooperativa de habitação e autoridades locais, Manuela Gonzaga sublinhou os benefícios ambientais e "na saúde psicológica das populações".

"É um caminho de futuro. O PAN acha que este tipo de projetos tem de ser muitíssimo apoiado, muitíssimo estimulado, muito conhecido. E as cidades têm de lhes dar espaços", afirmou a candidata, que destacou que o partido defende também a criação de pomares em cidades.