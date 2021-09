PSP registou 3 mil ocorrências nas escolas no último ano letivo

“Temos assistido a um gradual aumento do número de participações por injúrias e ameaças e consideramos que este é um bom indicador, porque reflete que os jovens estão, cada vez mais, a denunciar mais precocemente o conflito. É quando ainda estamos na fase da injúria e da ameaça que os jovens tomam iniciativa de participar às forças de segurança, na maioria das vezes com o apoio das escolas, e isso impede que o conflito avance em escalada até ao momento da agressão”, explica à Renascença Hugo Guinote, da PSP.

Até ao próximo dia 24, no arranque de novo ano letivo, a PSP está a promover uma operação nacional, com o objetivo de prevenir os ilícitos e verificar as normas vigentes no âmbito do combate à pandemia.

“Esta é a primeira das operações e a PSP tem definidos como principais desafios para todo o ano letivo acompanhar o retomar da interação social entre os jovens, seja em ambiente físico seja nas redes sociais”, conclui o subintendente Hugo Guinote.