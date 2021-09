Mudança de tribunais para Coimbra poderá implicar deslocação de 221 trabalhadores

A mudança de Lisboa para Coimbra do Tribunal Constitucional e Supremo Tribunal de Justiça, como pretende o PSD, poderá implicar a deslocação de 221 funcionários daquelas instituições e de outras entidades na sua dependência.

O Tribunal Constitucional conta com 99 funcionários a exercer funções no Palácio Ratton, o Supremo Tribunal Administrativo tem 111 – entre 76 funcionários e 35 magistrados – e a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, que funciona no âmbito do Constitucional, tem atualmente 11 funcionários.

O projeto de lei do PSD, que é discutido na quinta-feira no parlamento, prevê que os trabalhadores com "vínculo de emprego público por tempo indeterminado dos mapas de pessoal" dos tribunais que "adiram, imediata e voluntariamente" à transferência para Coimbra beneficiem do regime de mobilidade especial da lei de 2017 que aprovou o regime da valorização profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego público.

Esse regime prevê que quando o posto de trabalho se situa a mais de 60 quilómetros da residência, o trabalhador pode ter durante um ano ajudas de custo. No fim desse ano, o trabalhador pode beneficiar de um "subsídio de fixação" que corresponde ao dobro do salário base.

Pode também ter um subsídio de deslocação com reembolso de despesas, com os montantes por subsídio de transporte como referência.

Neste regime, os trabalhadores também têm direito a um subsídio mensal de residência correspondente a 25 por cento do salário base durante doze meses, têm garantia de transferência de escola para os filhos e os seus cônjuges – ou a pessoa com quem vivam – tem "preferência de colocação" nos concursos de serviços nos concelhos limítrofes.

Para ter estes incentivos, os trabalhadores têm que permanecer no serviço por um mínimo de três anos.

Nos serviços do Supremo Tribunal Administrativo inclui-se o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, um órgão responsável pela gestão e disciplina dos juízes de jurisdição administrativa e fiscal.

Em números do Tribunal Constitucional que constam do parecer enviado à Assembleia da República sobre a mudança para Coimbra, em janeiro, verifica-se que dos 115 funcionários, 99 trabalham no Palácio Ratton e 16 estariam adstritos à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, localizada em Entrecampos. Atualmente, trabalham na Entidade 11 funcionários, um a tempo parcial.

No Palácio Ratton trabalham os 13 juízes conselheiros, 39 funcionários dos gabinetes, quatro dirigentes, 12 oficiais de justiça e 31 funcionários do regime geral.

Do quadro de pessoal do Tribunal, já há 15 pessoas em regime de mobilidade.

Na exposição de motivos para a mudança, os sociais-democratas defendem que é preciso "um passo mais ambicioso no processo de descentralização das instituições do Estado", apontando Coimbra, cidade com "centralidade geográfica" e caráter universitário como tendo "condições ímpares" para acolher os tribunais.