Incidência e Rt descem, em dia com 10 mortos e 1.247 casos de Covid-19

A taxa de incidência desceu de 208,3 para 191,1 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes a nível nacional. No continente, caiu de 214 para 196,1 casos por 100 mil habitantes.

A incidência e o Rt desceram, em dia com 10 mortos e novos 1.247 casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Recuperaram da doença 1.686 pessoas no espaço de um dia.

Portugal tem 35.540 casos ativos da doença, menos 449 no espaço de 24 horas.

Nos hospitais, no conjunto das enfermarias e cuidados intensivos, estão internados 527 doentes com Covid-19, são menos 24 em comparação ao boletim de ontem.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmados 17.882 mortos, um milhão e 58 mil casos e um milhão e quatro mil recuperados.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo regista duas mortes e 457 novos casos de Covid, seguida do Norte com quatro óbitos e 380 infeções.

Na região Centro morreram duas pessoas e há 215 novos casos, no Alentejo há uma morte e 51 infeções e no Algarve ocorreram uma morte e 115 casos nas últimas 24 horas.

Nas regiões autónomas, a Madeira regista 16 casos e os Açores 13.