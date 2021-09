"Faz muitos disparates e asneiras." PSD acusa Cabrita de incompetência

O ministro da Administração Interna (MAI) continua a refutar responsabilidade pelos festejos do Sporting, mesmo perante as críticas dos partidos da oposição. Esta quarta-feira, o PSD acusou Eduardo Cabrita de fazer "muitos disparates e asneiras" e, depois, "lavar as mãos" de culpa.

No Parlamento, onde foi ouvido a pedido do PSD, esta quarta-feira, Eduardo Cabrita voltou a dizer que a culpa foi de quem organizou a festa, ou seja, do Sporting e da Câmara de Lisboa. O PSD defendeu que o PS não pode desculpar o que aconteceu com "um conjunto de alarvidades" que pretendem apenas descredibilizar o debate deste assunto.

Para o social-democrata Duarte Marques, "a PSP foi desautorizada pelo ministro", que classificou como "muito pouco competente":

"Fica a sensação de que o senhor ministro lava as mãos como Pilatos desta responsabilidade. O senhor ministro delegou na Câmara de Lisboa a decisão sobre os festejos do Sporting, o senhor ministro ignorou os avisos da PSP, o senhor ministro ignorou os avisos da DGS e preferiu deixar que a festa continuasse sem qualquer controlo."



"Bem sei que tenta desvalorizar, mas nós não desvalorizamos. Este é o segundo requerimento do PSD para o trazer cá. Ser o campeão das visitas ao Parlamento só demonstra que faz muitos disparates e asneiras. Não devia ficar orgulhoso de vir cá tantas vezes", acrescentou o deputado.



Cabrita respondeu acusando o PSD de "desespero" e relembrou que determinou, face às dúvidas, a 12 de maio, a realização de um inquérito pela IGAI. No dia 16 de junho, "foi apresentado o relatório desse inquérito". "Esta ideia de ausência de escrutínio não tem qualquer sentido", vincou.

Por outro lado, Duarte Marques assinalou que "é importante esclarecer que estes festejos ocorreram em maio e o Governo tinha poder para impedir ajuntamentos". "Não conhecia ou não quis exercer", atirou.