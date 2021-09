Apoios não têm chegado. 60% das discotecas já não vão reabrir, alerta associação

"Alguns estabelecimentos vão fazer um esforço suplementar junto dos seus empresários, enquanto muitos outros já não têm como. O Estado tem que apoiar pelo facto de já estarmos fechados há 18 meses e do setor necessitar de uma reabilitação e de uma readaptação", apela José Gouveia, em conversa com a Renascença .

Cerca de 60% das discotecas, encerradas há ano e meio devido às medidas sanitárias contra a pandemia, já não vão reabrir, de acordo com o presidente da Associação Nacional de Discotecas (AND), em declarações à Renascença , esta quarta-feira.

Questionado sobre possíveis expetativas para a reunião de especialistas no Infarmed, esta quinta-feira, o presidente da AND diz que "não entende a razão desta reunião".

"As reuniões do Infarmed dizem muito pouco ou nada, a partir do momento em que os especialista já deram luz verde duas vezes para as discotecas abrirem e António Costa insiste em mantê-las encerradas", considera.

"Para nós nada muda. Existia um plano traçado e já estamos a chegar à terceira fase e parece que o Governo vai voltar a falhar o compromisso", acrescenta.

José Gouveia diz ainda "não ter fé" que as discotecas reabram para a semana, altura em que se espera que Portugal atinja a marca dos 85% de cidadãos com a vacinação completa.