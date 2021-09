Regresso às aulas. Tudo o que precisa de saber

A partir desta terça-feira as escolas começam a receber os alunos para mais um ano letivo, o terceiro marcado pela pandemia.

O que é que está previsto? Quem tem de usar máscara?

Para poder entrar numa escola, qualquer pessoa com 10 ou mais anos, tem de usar máscara.

No caso dos alunos do segundo ciclo do ensino básico, que podem estar ali na fronteira entre os 9/10 anos, para que não haja dúvidas, estes alunos, do 2º ciclo, são obrigados a usar máscara independentemente da idade.

Quanto às crianças que frequentam o 1.º ciclo, a utilização de máscara é fortemente recomendada, mas não é obrigatória.

A utilização de máscara para as crianças até aos cinco anos não está recomendada.

Os alunos e os professores são obrigados a fazer teste contra a Covid?

A testagem não tem carater obrigatório, mas é fortemente recomendada, mesmo para quem já está vacinado.

Os alunos do ensino secundário são os primeiros a ser testados, entre os dias 20 de setembro e 1 de outubro. Os estudantes do 3.º ciclo fazem teste à covid de 4 a 15 de outubro.

Já quanto aos professores e pessoal docente a testagem está em curso e decorre até à próxima sexta-feira, dia 17.

Neste ano letivo vão manter-se as turmas em "bolha"?

Sim, as medidas de controlo da pandemia não sofreram alterações.

Continua a ser recomendado manter os mesmos grupos, assim como respeitar o distanciamento físico entre pessoas. Na sala de aula deve ser, pelo menos, de um metro.

Também é recomendada a alternância de horários de entrada e a definição de circuitos no recinto escolar.

O que deve a escola fazer quando um aluno tem febre?

Quando se identifica um aluno com temperatura igual ou superior a 38º C, deve ser logo encaminhado para a área de isolamento que cada escola tem de ter. Depois é contactado o encarregado de educação, assim como a linha SNS 24 ou linhas telefónicas criadas especificamente para este efeito junto do delegado de saúde, a quem cabe dar as orientações.

Se um aluno testar positivo para a covid-19, o que é que acontece?

Desde logo esse aluno tem de ficar em isolamento domiciliário. Os pais têm de comunicar a situação à escola e às autoridades de saúde para que possam avaliar os contactos de baixo ou de alto risco que possam ter existido com outros colegas.

Depois se tiver sido identificado um contacto de alto risco, este terá de ficar também em isolamento, em casa, durante 14 dias desde a data do último contacto. Antes de regressar à escola tem de fazer teste à Covid.

Já as orientações para os contactos de baixo risco vão ser mais flexíveis. Nestes casos, os alunos devem manter as suas atividades letivas normais, realizando a vigilância de possíveis sintomas de Covid-19.

Portanto, aquele cenário de turmas inteiras a ficarem em isolamento, ou de escolas fechadas já não deverá ser tão habitual, porque só ficam impedidos de frequentar a escola os alunos considerados contacto de alto risco. Este ano, acima de tudo quer-se manter o ensino presencial.

Quais as recomendações para ventilar a sala de aula? Mantêm-se as janelas abertas?

Segundo a direção geral da saúde deve continuar a assegurar-se "uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas”.

As escolas também podem recorrer ao Ar Condicionado, sendo que nem todas as escolas têm este equipamento, portanto não estão postas de parte aquelas imagens de alunos a levarem mantas para as escolas durante o inverno.

Vão ser retomadas as atividades extracurriculares?

As recomendações apontam no sentido de privilegiar as atividades ao ar livre.

Quanto às atividades em espaço fechado, desde que não sejam fundamentais, devem ser canceladas.