​Professores contratados. Com “casa às costas” e a pagar para trabalhar

Todos os anos, Afonso Cardoso tem tido uma morada diferente. Este professor de Economia, residente em Viseu, diz sem hesitar que “anda de casa às costas para poder dar aulas”.

Já percorreu o país de norte a sul, “esta vida já tem 20 anos”, diz Afonso Cardoso, “já percorri desde o distrito de Braga, Cabeceiras de Basto, até Tavira, já andei pelo Alentejo, Campo Maior e Aljustrel, pela zona de Lisboa e do Porto”.

Neste ano letivo, Afonso Cardoso ficou colocado em Alcácer do Sal. É um novo destino, mas com as despesas do costume: em deslocações e alojamento. “A renda de casa, no mínimo são 300 euros”. Este professor diz que “nunca se consegue menos do que isso” e por um quarto, na Amadora, chegou a pagar 400 euros.

Depois a viagem para Viseu fica em 100 euros: 40 para portagens mais 60 para o gasóleo. Este docente vai duas vezes por mês a Viseu, para estar com a família, por isso, “são 200 euros em deslocações”. Fazendo as contas, aos 300 euros de alojamento e aos 200 de deslocações, “metade do salário está gasto”.