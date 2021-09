Polícias não desistem de um verdadeiro subsídio de risco

Apesar de já aprovado pelo Governo, e promulgado pelo Presidente da República o novo subsídio de risco na PSP e GNR continua a ser contestado.

Profissionais das duas forças de segurança voltam esta terça-feira às ações de rua, desta vez junto da residência oficial do primeiro-ministro.

Paulo Santos, presidente da ASPP, o maior sindicato da PSP, não dá a guerra por perdida, e diz ainda ter esperança nas negociações para o próximo Orçamento de Estado.

“Nesta fase do processo a visão que temos é que ainda há uma margem para que os grupos parlamentares possam condicionar o Governo no valor atribuído e colocar mais algum dinheiro para que haja uma alteração substancial para aquilo que foi a proposta do Governo”, diz à Renascença.