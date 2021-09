Ministro da Educação admite que "este não será necessariamente um ano normal"

Veja também:

O ministro da Educação avisa que a testagem ao novo coronavírus do pessoal docente, não docente e alunos é muito importante para maximizar o ensino presencial no novo ano letivo que arranca esta terça-feira. Tiago Brandão Rodrigues admite que este não será ainda um ano normal.

"Temos 99% dos nossos professores com vacinação. Temos mais de 80% dos nossos jovens entre os 12 e os 17 anos com a vacinação já completa e muitos a terminarem já nos próximos dias. É muito importante que nós possamos adicionar à vacinação também estas testagens, por muito que seja redundante, (...), por muito que seja incómodo", afirmou Tiago Brandão Rodrigues.

O ministro falava à margem de uma visita à Escola Secundária do Cerco, no Porto, que iniciou hoje o ano letivo 2021/2022 com aulas presenciais e testagens aos professores e pessoal não docente.

"O certo é que estamos a fazê-lo, também para cumprir as regras e podermos maximizar aquilo que é o ensino presencial", declarou.

Questionado pelos jornalistas sobre o uso de máscara dos alunos nos recreios das escolas durante todo o ano letivo, o ministro da Educação disse que "neste momento é claro o que está em vigor", referindo-se às recomendações da Direção-Geral da Saúde que indica para o uso de máscaras nos recreios das escolas.

"Neste momento é claro o que está em vigor. Sabemos que estamos sempre a trabalhar com as autoridades de saúde para ser aconselhados, para ser recomendados e para seguir também as instruções, as obrigações, as recomendações da Direção-Geral da Saúde e assim será durante este ano [letivo]".