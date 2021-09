Metro do Porto com constrangimentos devido a falha de energia

O metro do Porto regista esta terça-feira de manhã fortes constrangimentos devido a uma falha de energia. Ao que a Renascença apurou junto de fonte da empresa, desde as 8h40 da manhã que a circulação está com problemas, tendo chegado a estar interrompida.

A esta hora circula-se apenas numa via entre as estações da Casa da Música e da Trindade, com grandes atrasos e sem capacidade para escoar todos os passageiros, indica a empresa.

Desconhece-se o porquê deste corte de energia, mas questionado sobre a forte chuva desta manhã, a Metro do Porto admite que possa estar na origem do problema