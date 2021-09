Circulação normalizada no Metro do Porto após falha de energia

O metro do Porto registou esta terça-feira de manhã fortes constrangimentos devido a uma falha de energia. A situação ficou normalizada pelas 11h50.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte da empresa, os problemas começaram às 8h40 da manhã, tendo a circulação chegado a estar interrompida entre a Casa da Música e Campanhã.

A circulação no Metro do Porto foi normalizada poucos minutos antes do meio-dia.

A falha elétrica terá tido origem num veículo que “circulava no túnel J [exclusivo para composições sem clientes] e terá provocado um curto-circuito”, segundo fonte da empresa.



Devido à falha, a circulação esteve condicionada entre a Casa da Música e Campanhã.

O metro esteve a circular em via única entre a Casa da Música e a Trindade, e a partir da Trindade, onde se faz mudança de via, até Campanhã, disse a mesma fonte.

[notícia atualizada às 12h36]