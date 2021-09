Cardeal destaca histórica ação conjugada entre Estado e Igreja pela universidade

O cardeal patriarca, D. Manuel Clemente, salienta que os “Estudos Gerais” em Portugal e o ideal de universidade surgiram e desenvolveram-se desde a Idade Média pela ação conjugada da Igreja Católica e do Estado Português.

Esta referência histórica foi feita por D. Manuel Clemente na inauguração da Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa, no Campus de Sintra, em Rio de Mouro, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, António Costa, e que teve na assistência o ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

No seu breve discurso, que abriu a cerimónia, o cardeal patriarca considerou que a nova Faculdade de Medicina representa “um regresso” para a Universidade Católica Portuguesa – uma ideia que sustentou com alusões ao conceito histórico de “Estudos Gerais” em Portugal, desde a Idade Média.

“Na última década do século XIII, a partir de 1290, por ação conjugada entre Igreja e Estado, melhor dizendo, de um grupo de eclesiásticos e do rei D. Dinis, está a origem da nossa Universidade em Portugal.

O Papa Nicolau IV acedeu ao pedido para a fundação do Estudo Geral”, referiu D. Manuel Clemente.

Com estas referências à História de Portugal, o cardeal patriarca disse que pretendeu precisamente demonstrar “o caráter universal da Universidade” ao longo de séculos.

“Não deixa de ser significativo a Universidade Católica ter reunido a iniciativa da Igreja e o reconhecimento do Estado há mais de 50 anos e agora, de novo, em relação à Faculdade de Medicina. Assim justamente aconteceu, quer pela persistência multissecular do ideal universitário, quer pelas vontades que se juntam ao serviço do bem comum. Bem-vinda a Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa”, acrescentou, num discurso também escutado pela presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota, e pelo ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor.