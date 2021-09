ADSE. Dentistas alertam que nova tabela pode pôr em causa qualidade tratamentos

A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) considerou esta segunda-feira que a nova tabela da ADSE pode colocar em causa a qualidade dos atos médico-dentários, alertando que alguns valores propostos podem constituir crime de ‘dumping’, uma prática ilegal.

“Na nova tabela que a ADSE pretende impor, há atos médico-dentários com valores que podem ficar abaixo do custo real, o que pode configurar uma situação de ‘dumping’”, adverte a OMD em comunicado.

O bastonário dos dentistas, Miguel Pavão, afirma no comunicado que há casos em que é muito difícil conciliar os valores impostos pela ADSE e os custos reais de materiais e procedimentos.

“Receamos que a qualidade dos atos médico-dentários venha a estar em causa se não forem feitas alterações”, sublinha o bastonário da OMD.

Miguel Pavão aponta como “simples exemplo” o que se passa com a pandemia da Covid-19, que trouxe custos acrescidos com protocolos e equipamentos de proteção individual, “que nem sequer estão incluídos na tabela da ADSE”, e que são necessários nas consultas que requerem cuidados e materiais especiais devido à proximidade com os doentes.

Segundo a OMD, a nova tabela da ADSE refere que “por tempo de consulta/clínico são comparticipados até um máximo de dois códigos de atos médico-dentários, limite a partir do qual será necessário submeter a Autorização Prévia”.

Para a OMD, trata-se de “uma inaceitável ingerência”, até porque, afirma, “em pacientes com patologias associadas, a realização de múltiplos tratamentos no mesmo tempo de consulta é desejável e recomendado”.