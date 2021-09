Vem aí chuva forte. Lisboa, Leiria e Setúbal sob aviso laranja

Os distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal estão hoje sob aviso laranja devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes três distritos vão estar sob aviso laranja até às 12h00 desta segunda-feira, passando depois a aviso amarelo até às 12h00 de quarta-feira.

O IPMA colocou também 15 distritos do continente sob aviso amarelo por causa dos aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte e trovoadas frequentes e dispersas até às 12h00 de quarta-feira.

Também o arquipélago da Madeira está até às 15h00 de hoje sob aviso amarelo, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, e trovadas frequentes e dispersas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que há risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê "muita instabilidade" até quinta-feira, com "precipitações localmente fortes", particularmente em Leiria, Lisboa e Setúbal.

De acordo com o IPMA, "são expectáveis precipitações localmente fortes, com impactos significativos, em particular em meios urbanos, onde há risco de cheias rápidas, e na circulação rodoviária".

"Há ainda condições para a ocorrência de trovoadas frequentes e fenómenos extremos de vento muito localizados", refere, apontando que o cenário "deverá ser mais severo" na terça e quarta-feira.

Adicionalmente, prevê-se uma descida da temperatura máxima hoje e na terça-feira.

Esta situação ocorre "devido à aproximação de uma depressão a Portugal continental com expressão em altitude, à qual estão associadas massas de ar tropicais, instáveis e com elevados conteúdos em vapor de água".

Face às previsões meteorológicas de chuva forte e persistente, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou no domingo para o risco de cheias e inundações na Grande Lisboa e Setúbal, assim como no Algarve.

Em comunicado, refere que há também o risco da subida do nível das águas dos rios e ribeiras do Algarve, "que poderão causar inundações nas zonas urbanas e mais impermeabilizadas", pelo que recomenda "especial atenção à eventual conjugação dos picos de precipitação com as horas previstas para a preia-mar".