Penafiel. Apreendidos três veículos preparados para corridas ilegais

A GNR apreendeu na zona de Penafiel, no distrito do Porto, três automóveis por alterações às características preparados para corridas ilegais e deteve um homem de 20 anos por condução perigosa.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a GNR refere que, além da apreensão dos veículos, foram elaborados 27 autos de contraordenação.

Os proprietários foram notificados para submeterem os veículos a inspeção extraordinária.

Segundo a GNR, uma das viaturas tinha um sistema de injeção de "nitro", que "aumenta substancialmente a potência do motor".

No seguimento da ação, foi detido um homem de 20 anos por condução sem habilitação legal e por condução perigosa, tendo sido constituído arguido.

"A ação policial incidiu no cumprimento das regras de homologação de componentes, sistemas e acessórios, com vista a limitar a prática de transformações abusivas e irregulares, normalmente conotados como veículos participantes em corridas ilegais, nos concelhos de Penafiel e Paredes", de acordo com o comunicado da autoridade.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Penafiel.