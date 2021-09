Hospital de Braga desrespeitou "legítimos interesses” de doente que morreu

A Entidade Reguladora da Saúde considera que o Hospital de Braga "desrespeitou os legítimos interesses" de uma doente que morreu três horas depois de ter entrado no serviço de urgência com suspeita de enfarte do miocárdio.

No dia 6 de abril de 2020, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) tomou conhecimento de uma reclamação subscrita em 11 de março de 2020 que visava a atuação do Hospital de Braga

Segundo a reclamação, divulgada na deliberação da ERS, divulgada esta segunda-feira, o reclamante refere que a sua mãe, deu entrada no Serviço de Urgência do Hospital de Braga no dia 4 de fevereiro de 2020, pelas 17h00, com suspeita de enfarte do miocárdio, tendo sido triada com pulseira amarela.

"Cerca de três horas depois, a utente não tinha ainda sido observada por profissional médico. Cerca das 20h00 a utente caiu inanimada na sala de espera, alegadamente, por enfarte do miocárdio. O óbito foi declarado às 20h04", refere a ERS, que divulgou esta segunda-feira um conjunto de deliberações, concluídas durante o segundo trimestre de 2021, resultantes da análise das queixas apresentadas pelos utentes à entidade.