Covid-19. Terceira dose já está a ser administrada a pessoas imunodeprimidas, diz DGS

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, disse esta segunda-feira as pessoas imunodeprimidas “já começaram a receber” a terceira dose da vacina contra a Covid-19.

Em entrevista ao jornal Público, Graça Freitas esclarece que os médicos assistentes já estão a emitir indicações para que os doentes imunodeprimidos sejam vacinados.

“Esta vacinação depende dos médicos assistentes naquela janela de oportunidade em que elas estão competentes para gerar imunidade, os médicos assistentes já começaram a emitir as indicações no sistema eletrónico para que as pessoas sejam vacinadas”, esclarece a diretora-geral da Saúde.

Noutro plano, Graça Freitas referiu que os critérios de isolamento profilático de pessoas vacinadas e não vacinadas contra a Covid-19 vão ser revistos.

“Essa é uma das medidas que vai ser tornada diferente”, acrescenta.

Já no que toca à vacinação contra a gripe, Graça Freitas anunciou, nesta entrevista ao Público, que Protugal comprou 2,2 milhões de vacinas que vão ser administradas a partir de 4 de outubro.

A quota de vacinação vai ser aumentada para evitar as falhas que ocorreram no ano passado.